Лучшие животноводы Краснодарского края получили новые автомобили

Торжественное мероприятие в честь Дня животновода прошло 17 февраля в Краснодарской филармонии. В нем принял участие вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, представители региональных ведомств и организаций, а также сотрудники предприятий.

Животноводам, показавшим по итогам 2023 года лучшие показатели в работе, вручили ключи от новых автомобилей «Нива».

«На Кубани в отрасли животноводства работает более 17,3 тыс. человек. Благодаря работе каждого из них отрасль так стремительно развивается», — сказал Коробка.

Он уточнил, что по итогам 2023 года Кубань сохранила первое место в ЮФО и второе в стране по производству молока. При этом регион остается на лидирующих позициях в РФ по производству яиц и мяса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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