Кондратьев поздравил кубанских животноводов с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что животноводы региона славятся искренней любовью к родной земле, трудолюбием и увлеченностью своим делом.

По его словам, Кубань год от года укрепляет лидерские позиции по производству мяса, молока и яиц в России. Благодаря специалистам-животноводам региону удалось достичь успехов в овцеводстве, рыбоводства и птицеводстве. На поддержку отрасли власти края каждый год выделяют свыше 2 млрд рублей.

«Поздравляю всех работников с Днем животновода Кубани! Желаю крепкого здоровья, благополучия и сил для новых свершений!», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что благодаря работе животноводов жители Кубани и России обеспечены вкусными и качественными продуктами.

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