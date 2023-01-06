Лучше деньгами: эксперт рассказал, можно ли обналичить подарочный сертификат

Подарочные сертификаты в магазины — очень популярный вариант для тех, кто не знает, чем порадовать близких в праздники. Можно ли обналичить сертификат, если в магазине ничего не приглянулось, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, магазины обязаны возвращать деньги за подарочные сертификаты.

«Деньги за услугу подлежат возврату потребителю в безусловном порядке, если услуга не оказана. Здесь никаких сложностей или отказов со стороны продавца быть не должно. Любой отказ будет рассматриваться как нарушение правил торговли, грубое нарушение прав потребителей, даже как обман потребителя. В Кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф», — сказал Шапкин.

Он отметил, что чек для возврата — не обязательное условие. Магазин может идентифицировать свой подарочный сертификат или карту. Кроме того, можно приобрести товар по сертификату и оформить возврат.

«Если вы хотите потратить на покупку только часть стоимости сертификата, а остальные деньги получить наличными, вы можете взять два товара и один из них вернуть», — сказал эксперт.

Шапкин подчеркнул, что эта схема не работает с купонами на скидки.

«Не путайте подарочные сертификаты с купонами на скидку и другими подобными вещами. Если продавец предоставил вам скидку 20%, вы не можете получить вместо этого деньги, это нонсенс», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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