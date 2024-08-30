Ложную информацию о перекрытии Крымского моста начали рассылать в соцсетях

Сообщения с информацией о том, что с 31 августа по 1 сентября Крымский мост закроют для движения гражданских автомобилей разослали 30 августа ряду пользователей мессенджеров.

Сообщения, якобы, приходили от ГУ МЧС России. Информация оказалась ложной. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Он призвал доверять только официальной информации.

«Враг рассылает ложные вбросы. Крымский мост работает в обычном режиме», — написал Крючков в Telegram.

Вся официальная информация о работе Крымского моста представлена в паблике «Крымский мост: оперативная информация». В настоящее время с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

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