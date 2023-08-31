Ложногусеницы съели всю листву на березах на склоне горы Чугуш в нацпарке Сочи

Массовое повреждение берез вредителями впервые зафиксировали на сочинском высокогорье.

Ученые Сочинского нацпарка, сотрудники лаборатории геоботаники Ботанического института РАН и научного отдела СНП проводили совместные исследования субальпийских березняков. На склоне горы Чугуш они заметили абсолютно голые березы. Остальные деревья при этом оставались по-летнему зелеными.

Выяснилось, что листья берез полностью съели личинки насекомых, напоминающие гусениц бабочек. Ученые идентифицировали вредителей как ложногусениц полосатого ольхового пилильщика.

Это маленькое перепончатокрылое насекомое из семейства настоящих пилильщиков (Tenthredinidae), внешне напоминающее осу. Повреждает ольху, березу, лещину и иву. Длина личинок до 2 см, у них черная голова и желтоватое тело с почти черной полосой на каждой стороне спины. Бока серебристые с двумя рядами темно-коричневых отметин с каждой стороны

Это насекомое широко распространено в Европе и Азии, также было завезено в Северную Америку. В России встречается в лесах европейской части (кроме юга и юго-востока), на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. На Кавказе этот вид встречается крайне редко.

«Такая апокалиптическая картина, за почти полувековой период исследований на Западном Кавказе, наблюдалась нами впервые», — отметили ученые.

Отмечается, что вредители полностью уничтожили листву на березах, растущих на нижнем пределе, объели нижние ветви деревьев, растущих выше по склону, а березы, растущие в экстремальных условиях, не тронули.

Ученые пока не могут сказать, станет ли массовое нашествие личинок пилильщика нормой для субальпийского пояса. Также пока невозможно определить, как это отразится на состоянии деревьев. Это станет понятно только весной. Остается констатировать, что вредители, ранее характерные для нижнегорного пояса, теперь появились и на верхнем пределе лесной растительности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».

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