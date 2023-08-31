Во избежание пожаров в нацпарке Сочи поставят КПП на подъезде к башне Ахун

Контрольно-пропускной пункт оборудуют на 6 км дороги на Большой Ахун, к которой раньше можно было подъехать на личном транспорте. Ограничения введут для соблюдения режима охраны природной территории.

На КПП собираются фиксировать посещения, регулировать соответствие потока посетителей, а также вести мониторинг состояния природного и исторического объекта, чтобы оперативно реагировать в случае ЧС. Также установка КПП обусловлена дополнительными мерами пожарной безопасности.

Уточняется, что никаких новых правил при организации пропускной системы в Сочинском национальном парке не утверждалось. Допуск на природоохранную территорию осуществляется в соответствии с законодательно прописанными правилами.

После организации КПП на подъезде к башне исчезнет необходимость в заборе вокруг. Следовательно, для посетителей откроется более эффектный вид на объект и окружающую панораму. На башню подниматься все еще запрещено. Оформить пропуск на территорию можно будет на КПП или на сайте, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Читайте также: маршрут для православных паломников планируют открыть в нацпарке Сочи.