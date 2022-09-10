Ложная тревога: информация о нарушениях на избирательном участке в Геленджике не подтвердилась
Политика
10.09.2022 18:09
Утром 10 сентября на участковом избирательном участке в Кабардинке наблюдатель заявила, что члены УИК переместили из сейфа в шкаф некий пакет.
Из-за этого на избирательном участке инициировали разбирательство и вызвали полицию. До приезда правоохранителей шкаф опечатали.
Содержимое пакета вскрыли в присутствии общественников и полиции. Оказалось, что в нем находились личные вещи членов УИК.
«Данные документы к избирательному процессу никакого отношения не имеют и никакой процедуры, которая ухудшает избирательный процесс не несут. Это все было зафиксировано, в том числе и по видеозаписи», — рассказал член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.
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