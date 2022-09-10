Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ложная тревога: информация о нарушениях на избирательном участке в Геленджике не подтвердилась

Политика
10.09.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/lozhnaya-trevoga-informatsiya-o-narusheniyah-na-izbiratelnom-uchastke-v-gelendzhike-ne-podtverdilas
Ложная тревога: информация о нарушениях на избирательном участке в Геленджике не подтвердилась

Утром 10 сентября на участковом избирательном участке в Кабардинке наблюдатель заявила, что члены УИК переместили из сейфа в шкаф некий пакет.

Из-за этого на избирательном участке инициировали разбирательство и вызвали полицию. До приезда правоохранителей шкаф опечатали.

Содержимое пакета вскрыли в присутствии общественников и полиции. Оказалось, что в нем находились личные вещи членов УИК.

«Данные документы к избирательному процессу никакого отношения не имеют и никакой процедуры, которая ухудшает избирательный процесс не несут. Это все было зафиксировано, в том числе и по видеозаписи», — рассказал член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.

Читайте также: в Краснодарском крае на выборах проголосовали уже 29,3% избирателей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях