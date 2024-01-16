Ловлю рыбы в лиманах Азовского моря запретили до мая

Сезонный запрет на вылов биологических ресурсов в лиманах Азовского моря ввели в связи с нерестовым периодом отдельных видов рыб в соответствии с приказом Минсельхоза России.

Согласно правилам, любительская рыбалка в Бейсугском, Ейском и Ахтарском лиманах запрещена до 1 мая, в других лиманах Азовского моря — до 31 мая.

«В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил рыболовства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за нарушение сезонных правил рыболовства в лиманах предусмотрена ответственность.

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