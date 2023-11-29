Браконьеры выловили краснокнижных осетров почти на 500 тыс. рублей на Кубани

Нарушителей задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на берегу Азовского моря в 14 км севернее хутора Морозовский Приморско-Ахтарского района.

Пограничники выявили рыбопромысловую бригаду, которая незаконно ловила осетровых рыб. Этот вид является особо ценным и занесен в Красную книгу Краснодарского края. Браконьеры причинили ущерб водным биоресурсам более чем на 480 тыс. рублей. Улов изъяли, рыб успели выпустить в море, сообщили интернет-порталу «Кубань ь24» в пресс-службе Пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники Пограничного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Осетровые виды рыб являются запретными для вылова круглогодично, как при осуществлении промышленного, так и любительского рыболовства. При прилове осетровых видов рыб, граждане обязаны выпустить их в естественную среду обитания.

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