Двое мужчин выловили 150 кг рыбы почти на 800 тыс. рублей из Ейского лимана

Противоправную деятельность в сфере рыболовства пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Двое мужчин 45 и 26 лет незаконно ловили рыбу при помощи 50-метровой лессовой сети в акватории Ейского лимана вблизи Ейского укрепления. Рыбаки успели выловить 1 тыс. 280 экземпляров рыб различных пород, в том числе ценных. Общий вес — более 150 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 795 тыс. рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения для принятия процессуального решения в отношении нелегальных рыбаков, пишет «ЕйскИнфо».

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