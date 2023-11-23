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Двое мужчин выловили 150 кг рыбы почти на 800 тыс. рублей из Ейского лимана

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-vylovili-150-kg-ryby-pochti-na-800-tys-rublej-iz-ejskogo-limana
Двое мужчин выловили 150 кг рыбы почти на 800 тыс. рублей из Ейского лимана
Фото газеты "ЕйскИнфо"

Противоправную деятельность в сфере рыболовства пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Двое мужчин 45 и 26 лет незаконно ловили рыбу при помощи 50-метровой лессовой сети в акватории Ейского лимана вблизи Ейского укрепления. Рыбаки успели выловить 1 тыс. 280 экземпляров рыб различных пород, в том числе ценных. Общий вес — более 150 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 795 тыс. рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения для принятия процессуального решения в отношении нелегальных рыбаков, пишет «ЕйскИнфо».

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