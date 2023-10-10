В Краснодарском крае осудили браконьеров за лов рыбы в Азовском море

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в апреле 2021 года. В октябре этого года суды вынесли приговоры в отношении четырех браконьеров.

По данным следствия, трое жителей Ейского района незаконно установили на путях нереста пиленгаса сети и выловили 61 особь. Браконьеров задержали сотрудники ФСБ и изъяли у злоумышленников орудия лова. Ущерб биоресурсам превысил 41 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о браконьерстве. Во время расследования рыбаки полностью возместили ущерб. Ейский районный суд назначил каждому штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, в октябре осудили еще одного браконьера. По данным следствия, в сентябре 2022 года он выловил в акватории Бейсугского лимана Азовского моря при помощи любительского снаряжения для рыбалки 199 особей тарани, 18 особей судака, 25 особей шемаи, а также сельдь, окуня и сазана почти на 290 тыс. рублей.

Приморско-Ахтарский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы условно и обязал возместить ущерб. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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