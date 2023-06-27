Лошади, русалки и Тритоны: навязчивых аниматоров задержали в Геленджике

Аниматоры в костюмах лошадей, русалок, Тритонов и других сказочных героев навязчиво предлагали отдыхающим сфотографироваться за деньги на улице Туристической.

Нелегальный фотобизнес пресекли сотрудники полиции совместно с представителями администрации города. У аниматоров изъяли костюмы, а их самих доставили в отделение полиции.

«За свой «промысел» горе-фотографы ответят в рамках действующего законодательства. Работа по выявлению незаконной деятельности будет продолжена», — сообщила пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

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