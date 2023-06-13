Аниматоров в костюмах коня и жирафа, вымогавших деньги у отдыхающих, задержали в Анапе

Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили пост, в котором очевидцы сообщали о том, что аниматоры в ростовых куклах вымогают деньги у отдыхающих на набережной Параллия в селе Витязево.

Сотрудники полиции прибыли на место и задержали двоих нарушителей. Ими оказались 25-летний житель Пензы и 21-летний приезжий из ХМАО. Задержанных доставили в отдел полиции.

В отношении аниматоров составил протоколы за предпринимательскую деятельность без разрешительных документов. Нарушители заплатят заплатят штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отдыхающие пожаловались на вымогательство со стороны аниматоров в костюмах коней в Анапе. По словам очевидцев, семья с детьми шла через Параллию. К ним подошли аниматоры в костюмах коней и предложили сфотографироваться с ними за 200 рублей. Отдыхающие согласились сделать две фотографии, но после этого им озвучили сумму в 3,4 тыс. рублей. Глава семьи сначала отказался платить, но после этого к нему подошел некий мужчина, отвел в сторону и начал угрожать.