«Локомотив-Кубань» уступил «Бетсити Парма» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в 14 декабря в Перми и завершилась победой хозяев со счетом 93:85.

В первой половине игры «Локомотив-Кубань» позволил сопернику оторваться, но затем предпринял попытки сократить отставание. За 30 секунд до финала отрыв составлял всего 3 очка, однако пермская команда не упустила победу.

В составе «Бетсити Парма» 23 очка заработал Террелл Картер, он стал самым результативным игроком матча. У «Локомотива» 18 баллов набрал Джеремайя Мартин.

После поражения в Перми «Локомотив-Кубань» опустился на четвертую строчку турнирной таблицы.

