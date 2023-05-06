«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги со счетом 88:76

Первая игра финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ состоялась 6 мая в Казани.

Встреча завершилась со счетом 88:76 в пользу «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком «Локо» по итогам игры стал Джейлен Барфорд. Он набрал 17 очков. УНИКСу больше всех очков Ч 16 — принес Дэрил Мэйкон.

Краснодарцы повели в финальной серии со счетом 1:0. Следующий матч состоится 8 мая в Казани, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

В настоящее время УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань — пятое.

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