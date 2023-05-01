«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в овертайме и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Спорт
01.05.2023 17:04
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 103:100. Встреча прошла 1 мая в Москве.
Таким образом ПБК «Локомотив-Кубань» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:3 и впервые за последние 10 лет вышел в финал Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком у «Локо» стал нападающий Окаро Уайт, набравший 21 очко. У москвичей больше всего очков набрал разыгрывающий Алексей Швед — 22.
В финале краснодарцы сыграют с победителем серии УНИКС — «Зенит», эта игра за финал пройдет 2 мая в Казани.
Финальную серию «Локомотив-Кубань» начнет 6 мая, сообщает пресс-служба клуба.
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