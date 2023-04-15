БК «Локомотив-Кубань-2» впервые стал чемпионом Молодежной лиги ВТБ
В Краснодаре прошел «Финал четырех» среди молодежных команд, в которых играют спортсмены не старше 21 года.
В турнире кроме «Локомотив-Кубань-2» приняли участие команды «Зенит-М» из Санкт-Петербурга, подмосковные «Химки-2» и столичная команда «МБА-2».
Молодежная команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале одержала победу над «Химками» (80:50), а в финале обошла «МБА-2» (70:46).
Команду и тренеров с победой поздравил вице-губернатор Александр Власов.
«Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» уделяет больше внимание многосторонней подготовке резерва всех возрастов, развитию спортивной инфраструктуры. Благодаря чему в систему клуба уже входит много перспективных игроков, которые станут звездами российского баскетбола», — поздравил команду и тренеров вице-губернатор Александр Власов.
В составе молодежной команды «Локомотив-Кубань» отличился Кирилл Елатонцев. В финале он оформил дабл-дабл. В пятерку лучших также вошли Кирилл Темиров и Сергей Щетинин. Тренером года в Единой молодежной лиге ВТБ назвали наставника «Локо» Богдана Богданова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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