БК «Локомотив-Кубань-2» впервые стал чемпионом Молодежной лиги ВТБ

В Краснодаре прошел «Финал четырех» среди молодежных команд, в которых играют спортсмены не старше 21 года.

В турнире кроме «Локомотив-Кубань-2» приняли участие команды «Зенит-М» из Санкт-Петербурга, подмосковные «Химки-2» и столичная команда «МБА-2».

Молодежная команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале одержала победу над «Химками» (80:50), а в финале обошла «МБА-2» (70:46).

Команду и тренеров с победой поздравил вице-губернатор Александр Власов.

«Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» уделяет больше внимание многосторонней подготовке резерва всех возрастов, развитию спортивной инфраструктуры. Благодаря чему в систему клуба уже входит много перспективных игроков, которые станут звездами российского баскетбола», — поздравил команду и тренеров вице-губернатор Александр Власов.

В составе молодежной команды «Локомотив-Кубань» отличился Кирилл Елатонцев. В финале он оформил дабл-дабл. В пятерку лучших также вошли Кирилл Темиров и Сергей Щетинин. Тренером года в Единой молодежной лиге ВТБ назвали наставника «Локо» Богдана Богданова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: полуфинальная серия Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА стартует 15 апреля.