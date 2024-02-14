Лох и Пуково остаются: проект о запрете оскорбительных названий селений отозвали

Законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, «принижающих достоинство жителей», отозвали 12 февраля.

В первом чтении документ рассмотрели 27 ноября — тогда комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что проектные нормы, которые предлагаются в документы, не соответствуют нескольким существующим законам.

В связи с этим депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Авторы отмечали, что с травлей сталкиваются жители некоторых населенных пунктов, например Лох, Бухалово, Мусорка, Шалава и Пуково.