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Лох и Пуково остаются: проект о запрете оскорбительных названий селений отозвали

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/loh-i-pukovo-ostayutsya-proekt-o-zaprete-oskorbitelnyh-nazvanij-selenij-otozvali
Лох и Пуково остаются: проект о запрете оскорбительных названий селений отозвали
Фото "СочиСтрим"

Законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, «принижающих достоинство жителей», отозвали 12 февраля.

В первом чтении документ рассмотрели 27 ноября — тогда комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что проектные нормы, которые предлагаются в документы, не соответствуют нескольким существующим законам.

В связи с этим депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соответствующий законопроект внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Авторы отмечали, что с травлей сталкиваются жители некоторых населенных пунктов, например Лох, Бухалово, Мусорка, Шалава и Пуково.

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