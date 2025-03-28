Лодка с мужчиной и ребенком перевернулась на Краснодарском водохранилище

Трагедия случилась 28 марта в Теучежском районе Адыгеи.

Предварительно установлено, что мужчина и женщина с ребенком из Краснодара приехали в аул Пшикуйхабль на берег Краснодарского водохранилища. Мужчина с ребенком в лодке отплыли от берега, после чего она перевернулась. Выбраться на берег пассажиры не смогли.

На месте происшествия работают следователи, организована проверка по факту гибели ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ход процессуальной проверки находится под контролем республиканской прокуратуры.

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