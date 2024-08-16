«ЛизаАлерт» закроет информацию о пропавших в приграничных регионах России

Решение приняли в первую очередь из соображений безопасности, чтобы оградить от мошенников родственников пропавших.

Работу по заявкам в поисковом отряде «ЛизаАлерт» продолжат в закрытом формате, с использованием всех доступных инструментов.

Сейчас поисковики связываются с каждым обратившимся, родственниками и близкими. При этом они вынуждены убрать из публичного поля важные для получения свидетельств данные ради безопасности.

«Мы открыты к сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми службами, ведомствами и общественными организациями. Надеемся, что нам удастся разработать стратегию совместной работы, которая поможет многим людям. Потому что помощь пропавшим была и остается главной целью отряда «ЛизаАлерт». Только вместе мы можем больше!» — сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт».

Подать заявку на поиск человека можно по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52 или заполнив форму на сайте.

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