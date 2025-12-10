Лиза Арзамасова назвала Краснодар почти родным и поблагодарила за жаркий прием

Актриса Лиза Арзамасова выступила 9 декабря в Краснодаре со спектаклем «Ночь откровений» на сцене ЦКЗ Кубанского казачьего хора.

Перед выступлением артистка прогулялась по центру кубанской столицы.

«Я гуляю с чемоданом по теплому, так хорошо знакомому, почти родному Краснодару. Солнышко было очень недавно. Уже через час выезжаем на площадку, а я пока решила дойти до одного из своих любимых мест для перекусить», — рассказала Арзамасова в Telegram.

В главных ролях спектакля «Ночь откровений» — Елизавета Арзамасова и Игорь Лифанов. Постановка представляет собой авантюрную мелодраму с комедийными элементами и детективным сюжетом. История рассказывает о жизни женатого бизнесмена, которая кардинально меняется после знакомства с молодой девушкой в баре.

Зрители постановки провожали актрису, аплодируя стоя. После спектакля она написала в своих социальных сетях: «Краснодар! Спасибо за жаркий прием!».

Арзамасова уже посещала Краснодар с театральными проектами, включая моноспектакль «О любви — от Пушкина до наших дней». Широкую известность актрисе принесла роль Галины Сергеевны Васнецовой в ситкоме «Папины дочки». Также она снималась в сериалах «Екатерина», «Ивановы-Ивановы» и фильмах «Поп», «Некрасивая», «Анна и тайна ядов».

