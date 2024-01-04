Ливни, снег и сильный ветер ожидаются 5 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в первую пятницу нового года в регионе будет облачно. В течение дня ожидаются осадки.

В некоторых районах Кубани пройдут сильный дожди с грозой. В горах и предгорных районах выпадет снег. Ночью и утром мокрый снег налипнет на деревьях и проводах.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. На побережье Черного моря ветер усилится до 16-21 м/с.

Температура воздуха в крае ночью опустится до +4…+9 °С, а днем поднимется до +7…12 °С. В восточных районах Кубани ночью похолодает до +3…-2 °С. В горах ночью +1…-4 °С, а днем +1…+6 °С. На Черноморском побережье ночью +7…12 °С, а днем +9…14 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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