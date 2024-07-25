Ливни с грозой, ветром более 20 м/с и смерчи ожидаются до 27 июля на Кубани
Общество
25.07.2024 17:37
Штормовое предупреждение по непогоде на территории Краснодарского края продлили на 26 и 27 июля.
В краевой столице в эти дни прогнозируют ливень с грозой, градом и порывами ветра до 23 м/с.
В южной и восточной частях Краснодарского края ожидаются сильные дожди с грозой, шквалистым ветром и градом. В субботу на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над Черным морем.
Спасатели на время буйства стихии призывают быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности. В случае отключения освещения или подачи газа важно выключить все газовые и электрические приборы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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