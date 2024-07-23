Кровля в аэропорту Сочи не выдержала сильных дождей и протекла

Поток воды с потолка сочинского аэропорта сняли на видео и выложили в соцсети днем 23 июля.

Как рассказали очевидцы, во внутреннем дворике с потолка лило ничуть не меньше, чем на улице.

По данному факту Сочинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства и соблюдения прав пассажиров.

По результатам проверки при наличии основании примут соответствующие меры, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Сочи предупредил о возможной задержке рейсов 23 и 24 июля. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в городе-курорте в ближайшее время.