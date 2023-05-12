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Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Сочи 12 и 13 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-grozoj-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-v-sochi-12-i-13-maya
Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Сочи 12 и 13 мая
Фото Jessica Knowlden, unsplash.com

По прогнозу синоптиков, с вечера 12 мая на курорте ухудшится погода — пройдут сильные дожди с грозой, а ветер усилится до 15-18 м/с.

Ожидается, что осадки с ветром в Сочи продлятся до конца суток 13 мая. Жителям и гостям города рекомендовали на это время отказаться от отдыха на природе, внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

По поручению мэра все городские службы Сочи перешли на усиленный режим работы. Ситуация с непогодой находится на контроле оперштаба. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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