Ливни с грозой и градом снова пройдут в Сочи, ожидаются смерчи

В течение суток 27 июля, а также ночью и утром 28 июля в Сочи и Сириусе прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра до 15–20 м/с.

Возможен резкий подъем уровня воды в реках, на некоторых участках — с достижением неблагоприятных отметок. В горах высокий риск схода малых селевых потоков. На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Все объекты городской инфраструктуры работают штатно, экстренные службы переведены на усиленный режим. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы, не стоит также оставлять машины под рекламными щитами, деревьями и другими шаткими конструкциями. В случае ЧС необходимо звонить по телефону 112.

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