Ливни с грозой и градом ожидаются 10 и 11 июля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, погодные условия в регионе могут измениться уже в ближайшие дни.

Ожидается, что 10 и 11 июля в южной половине Краснодарского края местами пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали 10 и 11 июля быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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