Ливни с грозой, градом и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 25 сентября

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Краснодарском крае ожидается неблагоприятная погода.

Так, в течение суток 23, 24 и 25 сентября местами в регионе прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20-23 м/с. В отдельных районах — очень сильный дождь и сильный ливень. В связи с этим в крае объявили штормовое предупреждение.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности при непогоде. Во время грозы следует укрыться в помещении. При появлении смерчей необходимо сразу покинуть пляжи.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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