Первый снег выпал в горах Красной Поляны на высоте выше 2 тыс. 500 метров

Большинство горных вершин в районе Сочи высотой боле 2 тыс. 500 м 21 сентября украсились, пока еще полупрозрачными, снежными шапками.

Первый снег на верхних уровнях горнолыжных курортов Краснодарского края в 2024 году появился на две недели раньше, чем годом ранее. В 2023 году первый снегопад на Красной Поляне был зафиксирован 7 октября.

О том, что лыжный и сноубордический сезон в горах Сочи не з горами сообщили свидетели снегопада в социальных сетях курорта. По словам метеорологов, первый снежный покров продержится недолго и в скором времени растает. Это совсем не означает, что прокатиться по склонам гор в этом году можно будет раньше, чем обычно.

По данным краевого гидрометцентра для конца сентября в горных районах Кубани и Адыгеи более характерны дожди с грозами. Именно они сейчас и прогнозируются. Температура воздуха ночью в предгорных и северо-восточных районах достигает +6…11°, а в горах +5…10°. Днем же на высоте свыше 2 тыс. м не более +11…16°.

На Черноморском побережье в районе Сочи переменная облачность. Без существенных осадков, температура воздуха ночью +18…19°, днем +26…28°.

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