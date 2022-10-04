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Ливни с грозами в Краснодарском крае сохранятся до 5 октября

Происшествия
04.10.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-grozami-v-krasnodarskom-krae-sohranyatsya-do-5-oktyabrya
Ливни с грозами в Краснодарском крае сохранятся до 5 октября
Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков, 5 октября на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозами в регионе ожидаются до конца суток 4 октября.

Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября.

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