Ливни с грозами в Краснодарском крае сохранятся до 5 октября
Происшествия
04.10.2022 12:20
По прогнозу синоптиков, 5 октября на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.
В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозами в регионе ожидаются до конца суток 4 октября.
Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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