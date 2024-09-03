Ливни с грозами и ожидаются в Краснодарском крае 3 сентября

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Так, в течение суток 3 сентября в регионе местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с.

Об ухудшении погодных условий жителей и гостей Кубани предупредили спасатели. Они также напомнили, что в случае ЧС необходимо звонить по номерам: «01», «101» или «112».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 4 сентября.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, а также не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах во время дождя.