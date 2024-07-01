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Ливни с грозами и градом ожидаются 2 и 3 июля в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-grozami-i-gradom-ozhidayutsya-2-i-3-iyulya-v-krasnodarskom-krae
Ливни с грозами и градом ожидаются 2 и 3 июля в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, со вторника в южной половине Кубани резко ухудшатся погодные условия.

Ожидается, что в ближайшее время местами пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали быть внимательней и соблюдать необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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