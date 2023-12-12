Ливни, мокрый снег, гололед и туман ожидаются 13 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки.

В регионе ожидаются дожди и мокрый снег. На участке между Джубгой и Сочи вечером и ночью пройдет ливень. Местами будет налипание мокрого снега, гололед и туман. Ветер восточный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.

Ночью похолодает до +4…-1 °С, а днем температура воздуха поднимется до +1…6 °С. На юге Краснодарского края потеплеет до +10 °С. В горах днем 0…+5 °С, ночью +3…-2 °С. На Черноморском побережье ночью +4…9 °С, а днем потеплеет до +9…14 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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