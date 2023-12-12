Ливень сильно подтопил федеральную трассу в Джубге

На Черноморском побережье 12 декабря весь день идет сильный дождь.

Из-за обильных и непрекращающихся осадков в Туапсинском районе образовались переливы на проезжей части федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи с 4 по 5 км. Движение автомобилей на этом участке трассы продолжается в обычном режиме. На месте дежурят сотрудники ДПС.

«Призываем водителей быть внимательнее в условиях непогоды. Выбирайте безопасную скорость и увеличивайте дистанцию», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь, гололед и туман ожидаются 12 декабря в Краснодарском крае. Ветер восточный 4-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с.