Ливневую канализацию построят на улице Домбайской в Краснодаре

Ливневку планируют проложить на участке улицы Домбайской от улицы 1-го Мая до улицы Героев-Разведчиков.

Работы выполнят в рамках реконструкции улицы Домбайской по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Там планируется замена дорожного полотна протяженностью больше 1 км, обустройство разворотного кольца, строительство диспетчерского пункта и конечной остановки общественного транспорта. Кроме того, на Домбайской установят освещение, проложат ливневку, тротуары и обновят инженерные сети.

Завершить реконструкцию планируют до конца года. В настоящее время на объекте обустраивается фундамент для строительства диспетчерского пункта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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