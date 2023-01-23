Ливневую канализацию построят на улице Домбайской в Краснодаре
Общество
23.01.2023 16:28
Ливневку планируют проложить на участке улицы Домбайской от улицы 1-го Мая до улицы Героев-Разведчиков.
Работы выполнят в рамках реконструкции улицы Домбайской по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Там планируется замена дорожного полотна протяженностью больше 1 км, обустройство разворотного кольца, строительство диспетчерского пункта и конечной остановки общественного транспорта. Кроме того, на Домбайской установят освещение, проложат ливневку, тротуары и обновят инженерные сети.
Завершить реконструкцию планируют до конца года. В настоящее время на объекте обустраивается фундамент для строительства диспетчерского пункта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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