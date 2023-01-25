Ливневую канализацию обустраивают на улице Тополиной в Краснодаре

Ремонт участка протяженностью более 1,5 км от улицы Жигулевской до Автомобильной начали в прошлом году. Сейчас готовность объекта составляет 40%.

На улице Тополиной рабочие переустраивают инженерные сети и строят ливневку.

«После ремонта вместо гравийной будет заасфальтированная двухполосная дорога, велодорожки, парковочные места. Что немаловажно — появится ливневка и канализационно-насосная станция», — сообщила и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Ремонтные работы ведутся за счет средств дорожного фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также ливневую канализацию построят на улице Домбайской.