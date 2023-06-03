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Ливень с крупным градом обрушился на Мостовский район

Общество
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Ливень с крупным градом обрушился на Мостовский район
Фото "Кубань 24"

Сильный град прошел 3 июня в поселке Псебай. Об этом сообщил глава района Сергей Ласунов.

«На месте работает оперативная группа под руководством главы поселения Анны Комаровой. Проводится осмотр жилых домов в зоне выпадения града», — сообщает Сергей Ласунов в Telegram.

Граждане, у которых есть повреждения, могут обратиться по номерам 112 и 6-14-60.

По данным метеостанции Псебай, около 15:00 прошел сильный град диаметром 20 мм и очень сильный дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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