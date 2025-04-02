Ливень, гроза, град и сильный ветер ожидаются на Кубани 3 апреля

По сообщению синоптиков, в четверг в Краснодарском крае прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами ожидается дождь, в отдельных районах — сильный дождь и гроза.

В течение суток 3 апреля местами на Кубани возможен ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +7…+12 °C , днем воздух прогреется до +13…+18 °C. В горах ночью и днем ожидается 0…+5 °C.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +11…+16 °C.

В Краснодаре 3 апреля будет облачно с прояснениями, временами дождь, днем и вечером гроза. Ночью столбики термометров покажут отметку в +10…+12 °C. Днем температура достигнет +16…+18 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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