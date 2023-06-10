Лицей № 48 Краснодара представит Кубань в финале турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

Региональный этап всероссийского интеллектуального турнира завершился 10 июня. За место в финале боролись 25 школ и колледжей Краснодарского края.

Турнир прошел на площадке Кубанского государственного университета. В состязании участвовали школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Задания для участников подготовили общественные и государственные деятели, представители науки и искусства.

По итогам этапа лучшим признали команду лицея № 48 из Краснодара. Также отличились команды школы №5 поселка Стрелка Темрюкского района и Краснодарский архитектурно-строительный техникум.

«В Год педагога и наставника этот проект совместно реализуют Российское общество «Знание» и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», — сообщила министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева.

Всего в турнире приняли участие более 400 тыс. участников со всей России. Финальное состязание пройдет в конце июня в Москве. Десять лучших команд получат ценные призы, среди которых гаджеты и премии на собственное развитие.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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