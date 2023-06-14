Литейно-прессовый завод за 14 млрд рублей построят в Армавире

Соглашение подписали 14 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня самую большую долю в промышленности края занимают металлургия и металлообработка — 38% всего промпроизводства. Создание нового завода в историческом промышленном сердце Кубани — Армавире — важный шаг не только для отрасли, но и для города», – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Новый литейно-прессовый завод сможет производить до 90 тыс. т алюминиевых слитков в год. Он позволит выпускать до 72 тыс. алюминиевых профилей с окрашиванием и обработкой. Проект позволит создать 1 тыс. рабочих мест. Вложить в строительство завода инвестор Армавирская металлургическая компания планирует более 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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