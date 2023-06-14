Два новых промышленных парка появятся в Краснодарском крае

Соглашения с инвесторами подписала делегация Краснодарского края 14 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Общая стоимость новых промышленных парков превысит 11 млрд рублей.

«В развитии промышленности мы делаем ставку на сеть индустриальных парков. Сейчас их 6, на их территориях работают 37 предприятий в самых разных отраслях. В проработке — еще более 20 площадок по всему краю. Чтобы форсировать развитие промышленности, мы увеличили господдержку: от налоговых льгот и преференций до льготных займов, ставки по которым стартуют от 0,1% годовых», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Так, промышленный парк «Воскресенский» появится в рамках одного из соглашений в Анапе в одноименном хуторе. Инвестор — ГК «Фитофарм» — планирует вложить в проект 1,7 млрд рублей. Трехстороннее соглашение подписали представитель УК «Промпарк Вознесенский» Игорь Завгородний и мэр Анапы Василий Швец.

«Площадь промышленного парка составит 20 га, на ней разместятся предприятия, которые будут заниматься производством фармацевтических препаратов и косметических средств, тканей и швейных изделий, мебели», — сказал Игорь Завгородний.

Другой промпарк появится в районе Восточной промышленной зоны Краснодара. Парк будет построен в формате «Лайт индастриал»: универсальные производственно-складские помещения будут организованы модулями от 450 кв. м. Там разместятся производства, склады и шоу-румы. С учетом новых предприятий количество рабочих мест превысит 2 тыс.

Построить промпарк планируют к 2030 году. Вложить в проект инвестор ООО «Холдинг Строительный Альянс» планирует 9 млрд рублей. Соглашение подписали Александр Руппель и первый заместитель руководителя холдинга Артем Петрухин.

«За 5 лет объем инвестиций в основной капитал по предприятиям промышленности вырос почти в 2 раза и в прошлом году составил 17,8 млрд рублей. В крае сейчас больше 7 тыс. таких производств, регулярно открываются новые, в том числе импортозамещающие. Благодаря этому отгрузка промпредприятий в прошлом году вышла на рекордные показатели — более 464 млрд рублей», – цитирует Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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