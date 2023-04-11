Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
Общество
11.04.2023 20:41
Рекламные листовки краснодарцы нашли в своих почтовых ящиках.
Согласно тексту, добровольцами приглашают мужчин от 21 до 60 лет, наличие срочной службы для вступления необязательно. Условия службы — оклад 240 тыс. рублей и премии, обучение у квалифицированных инструкторов, страхование здоровьях и жизни, современное снаряжение и вооружение.
Подлинность листовок подтвердил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК »Вагнер»», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.
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