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Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/listovki-chvk-vagner-nachali-prihodit-zhitelyam-krasnodara
Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
Фото ridus.ru

Рекламные листовки краснодарцы нашли в своих почтовых ящиках.

Согласно тексту, добровольцами приглашают мужчин от 21 до 60 лет, наличие срочной службы для вступления необязательно. Условия службы — оклад 240 тыс. рублей и премии, обучение у квалифицированных инструкторов, страхование здоровьях и жизни, современное снаряжение и вооружение.

Подлинность листовок подтвердил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК »Вагнер»», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram.

Читайте также: центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

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