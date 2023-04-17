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Лишившийся ноги в ходе СВО хоккеист из Новороссийска вернулся на лед и сыграл в матче

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/lishivshijsya-nogi-v-hode-svo-hokkeist-iz-novorossijska-vernulsya-na-led-i-sygral-v-matche
Видео t.me/hockey_na_kubani

Нападающий новороссийского клуба «Шторм» 29-летний Сергей Михайлов занимается хоккеем с пяти лет. В прошлом сезоне любительской лиги он был лучшим бомбардиром и нападающим своей команды.

В августе прошлого года он получил серьезное ранение во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Осколок прилетевшей мины срезал спортсмену ногу.

«Я сразу понял, что буду заниматься спортом, потому что иначе все… Смысл жизни теряется», — рассказал Михайлов.

На днях Михайлов снова встал на коньки с протезом и принял участие в товарищеском матче, проведенном в поддержку Вооруженных сил РФ. Он мечтает о спортивном протезе, который позволит ему играть в хоккей на прежнем уровне, сообщает Telegram-канал «Хоккей на Кубани».

Читайте также: в ходе СВО погиб 22-летний волейболист сборной Краснодарского края. Олег Пивень скончался 4 апреля при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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