Лишившийся ноги в ходе СВО хоккеист из Новороссийска вернулся на лед и сыграл в матче
Нападающий новороссийского клуба «Шторм» 29-летний Сергей Михайлов занимается хоккеем с пяти лет. В прошлом сезоне любительской лиги он был лучшим бомбардиром и нападающим своей команды.
В августе прошлого года он получил серьезное ранение во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Осколок прилетевшей мины срезал спортсмену ногу.
«Я сразу понял, что буду заниматься спортом, потому что иначе все… Смысл жизни теряется», — рассказал Михайлов.
На днях Михайлов снова встал на коньки с протезом и принял участие в товарищеском матче, проведенном в поддержку Вооруженных сил РФ. Он мечтает о спортивном протезе, который позволит ему играть в хоккей на прежнем уровне, сообщает Telegram-канал «Хоккей на Кубани».
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