Лишать свободы на 20 лет за вовлечение детей в наркоторговлю предложили в ГД РФ

Фото «Кубань 24»

В настоящее время в Угловном кодексе нет спецсостава преступления, наказывающего за вербовку несовершеннолетних в наркоторговлю. 

Парламентарии направили в Верховный суд правительство законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за вовлечение в незаконную торговлю наркотиками несовершеннолетних.

Депутаты убеждены, что существующих мер недостаточно для такого опасного преступления. 

«Проект предлагает выделить в статьях 228 и 228.1 отдельные составы преступлений, совершенных при вовлечении несовершеннолетнего. Установить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», — отметили авторы инициативы. 

Депутат Леонид Слуцкий подчеркнул, что вербовщики детей в наркоторговлю должны получать наказание, соответствующее нанесенному ущербу, сообщает 360.ru. 

Читайте также: пожизненное лишение свободы за склонение детей к терроризму ввели в России.

