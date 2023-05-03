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Лис фенек из Краснодара станет женихом победительницы конкурса «Зоомисс-2023» в Екатеринбурге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lis-fenek-iz-krasnodara-stanet-zhenihom-pobeditelnitsy-konkursa-zoomiss-2023-v-ekaterinburge
Лис фенек из Краснодара станет женихом победительницы конкурса «Зоомисс-2023» в Екатеринбурге
Фото Екатеринбургский зоопарк

Скоро его поселят жить с лисичкой Арией — обладательницей титула «Зоомисс-2023», которая переехала в зоопарк Екатеринбурга в конце прошлого года.

Имя для нового питомца в зоопарке пока не придумали, но уже отметили его активный, игривый и даже порой наглый характер.

«Он на три года старше Арии, ему 6 лет. Постоянного имени для него еще не присвоили, но, учитывая, что дама – Ария, вероятно, будет что-нибудь музыкальное», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», фенеки очень милые и дружелюбные существа. Они не превышают 1,5 кг в весе и 40 см в длину.

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