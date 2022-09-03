Липкинские поминовения провели в Крымском районе

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Памятное мероприятие посвящено обороне Георгиевского поста в 1862 году в период Кавказской войны. Поминовения ежегодно проводят в станице Неберджаевской.

Почтить память липкинских казаков приехали депутат Госдумы Иван Демченко, депутаты ЗСК, главы городов и районов края, более тысячи казаков и учащихся, кадеты крымского филиала Кубанского казачьего корпуса имени Бабыча, представители духовенства, общественных и патриотических организаций.

«В этот день, 160 лет назад, в историю Кубани и России вошел бессмертный подвиг казаков-пластунов под командованием сотника Ефима Горбатко. На посту находились сотник, урядник, канонир и 32 казака, которых атаковали около 4 тыс. врагов. Липкинские казаки сражались в одиночку и погибли в неравном бою. Вечная память героям и вечная слава. Их подвиг будет передаваться из поколения в поколение», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Казаки прошли торжественным маршем, участники возложили цветы и венки к памятнику, также отличившихся наградили за вклад в развитие казачества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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