Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ликвидировать долгострои в Сочи планируют до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/likvidirovat-dolgostroi-v-sochi-planiruyut-do-kontsa-goda
Ликвидировать долгострои в Сочи планируют до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Уже завершили строительство проблемного дома с долевым участием на улице Туапсинской.

Кроме того, в ближайшее время из реестра проблемных объектов планируют исключить жилой комплекс «Эльсинор». Новый застройщик заключил допсоглашение с дольщиками и же готовится к работам на стройплощадке.

«В Едином реестре пока остаются девять сочинских проблемных объектов долевого строительства, нуждающихся в оперативном решении вопроса. Один будет исключен в ближайшее время. К концу года рассчитываем полностью закрыть этот вопрос в Сочи. Также проводим мониторинг домов, по которым существует вероятность нарушения прав граждан. Наша задача — устранить негативные факторы и риски нарушения прав дольщиков на ранних стадиях», — цитирует главу курорта Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: проблемный ЖСК «Черкасский» в Краснодаре достроят к октябрю.

Статьи
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях