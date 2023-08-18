Ликвидировать долгострои в Сочи планируют до конца года

Уже завершили строительство проблемного дома с долевым участием на улице Туапсинской.

Кроме того, в ближайшее время из реестра проблемных объектов планируют исключить жилой комплекс «Эльсинор». Новый застройщик заключил допсоглашение с дольщиками и же готовится к работам на стройплощадке.

«В Едином реестре пока остаются девять сочинских проблемных объектов долевого строительства, нуждающихся в оперативном решении вопроса. Один будет исключен в ближайшее время. К концу года рассчитываем полностью закрыть этот вопрос в Сочи. Также проводим мониторинг домов, по которым существует вероятность нарушения прав граждан. Наша задача — устранить негативные факторы и риски нарушения прав дольщиков на ранних стадиях», — цитирует главу курорта Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии Сочи.

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