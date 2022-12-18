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Лихачившему на дороге в Анапе водителю грозит лишение прав на полгода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lihachivshemu-na-doroge-v-anape-voditelyu-grozit-lishenie-prav-na-polgoda
Лихачившему на дороге в Анапе водителю грозит лишение прав на полгода
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Сотрудники полиции Анапы в соцсетях выявили видеозапись, на которой запечатлено, как водитель автомобиля Lada нарушает правила дорожного движения.

На кадрах видно, как легковушка нарушает разметку и выезжает на встречную полосу. Сотрудники ДПС установили личность и задержали правонарушителя. Им оказался 23-летний местный житель.

В отношении водителя отношении составили протоколы об административных правонарушениях за выезд на встречную полосу и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения прав на полгода. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: в полиции опровергли информацию о пытках подростка в отделе ОМВД Анапы.

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