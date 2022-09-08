Лига Европы возвращается: расписание матчей на 8 сентября
Спорт
08.09.2022 12:38
Групповой этап второго по значимости футбольного турнира Европы сезона 2022/23 начнется 8 сентября.
В этот день на футбольных полях сразятся топовые команды европейских чемпионатов, в том числе из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В первом туре группового этапа Лиги Европы также сыграют такие легендарные клубы как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Монако», «Лацио» и ПСВ.
Расписание матчей 1 тура группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23:
- «Цюрих» (Швейцария) : «Арсенал» (Англия) — в 19:45;
- ПСВ (Нидерланды) : «Буде-Глимт» (Норвегия) — в 19:45;
- «Лудогорец» (Болгария) : «Рома» (Италия) — в 19:45;
- «Унион» (Германия) : «Сент-Жиллуаз» (Бельгия) — в 19:45;
- «Фенербахче» (Турция) : «Динамо» (Украина) — в 19:45;
- «Мальме» (Швеция) : «Брага» (Португалия) — в 19:45;
- «АЕК Ларнака» (Кипр) : «Ренн» (Франция) — в 19:45;
- ХИК (Финляндия) : «Реал Бетис» (Испания) — в 19:45;
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) : «Реал Сосьедад» (Испания) — в 22:00;
- «Лацио» (Италия) : «Фейенорд» (Нидерланды) — в 22:00;
- «Ференцварош» (Венгрия) : «Трабзонспор» (Турция) — в 22:00;
- «Црвена Звезда» (Сербия) : «Монако» (Франция) — в 22:00;
- «Нант» (Франция) : «Олимпиакос» (Греция) — в 22:00;
- «Штурм» (Австрия) : «Митьюлланд» (Дания) — в 22:00;
- «Омония» (Кипр) — «Шериф» (Молдавия) — в 22:00;
- «Фрайбург» (Германия) : «Карабах» (Азербайджан) — в 22:00.
Любители футбола смогут бесплатно посмотреть прямые трансляции матчей «Цюрих» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» на телеканале «Матч ТВ».
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