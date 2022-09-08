Лига Европы возвращается: расписание матчей на 8 сентября

Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Групповой этап второго по значимости футбольного турнира Европы сезона 2022/23 начнется 8 сентября.

В этот день на футбольных полях сразятся топовые команды европейских чемпионатов, в том числе из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В первом туре группового этапа Лиги Европы также сыграют такие легендарные клубы как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Монако», «Лацио» и ПСВ.

Расписание матчей 1 тура группового этапа Лиги Европы сезона 2022/23:

«Цюрих» (Швейцария) : «Арсенал» (Англия) — в 19:45;

ПСВ (Нидерланды) : «Буде-Глимт» (Норвегия) — в 19:45;

«Лудогорец» (Болгария) : «Рома» (Италия) — в 19:45;

«Унион» (Германия) : «Сент-Жиллуаз» (Бельгия) — в 19:45;

«Фенербахче» (Турция) : «Динамо» (Украина) — в 19:45;

«Мальме» (Швеция) : «Брага» (Португалия) — в 19:45;

«АЕК Ларнака» (Кипр) : «Ренн» (Франция) — в 19:45;

ХИК (Финляндия) : «Реал Бетис» (Испания) — в 19:45;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) : «Реал Сосьедад» (Испания) — в 22:00;

«Лацио» (Италия) : «Фейенорд» (Нидерланды) — в 22:00;

«Ференцварош» (Венгрия) : «Трабзонспор» (Турция) — в 22:00;

«Црвена Звезда» (Сербия) : «Монако» (Франция) — в 22:00;

«Нант» (Франция) : «Олимпиакос» (Греция) — в 22:00;

«Штурм» (Австрия) : «Митьюлланд» (Дания) — в 22:00;

«Омония» (Кипр) — «Шериф» (Молдавия) — в 22:00;

«Фрайбург» (Германия) : «Карабах» (Азербайджан) — в 22:00.

Любители футбола смогут бесплатно посмотреть прямые трансляции матчей «Цюрих» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» на телеканале «Матч ТВ».

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