Лидерами всероссийского рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства стали два города Кубани

По итогам первого квартала среди городов местного значения Новороссийск занял первое место, Армавир — второе.

Рейтинг подготовил национальный Центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ.

«Эти муниципалитеты показывают хорошую динамику развития во многих отраслях экономики. В Новороссийске и Армавире реализуют 13 проектов в рамках муниципально- и государственно-частного партнерства. Концессии – это инструмент экономического роста, повышения уровня рыночной конкуренции, а следовательно, уровня услуг населению», – рассказал замминистра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

Например, в Новороссийске реализуют пять проектов с общим объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей. Среди крупных концессионных соглашений – возведение двух школ на 2,6 тыс. мест. Также прорабатывается строительство спортивного центра с бассейном и приюта для животных.

В Армавире реализуют восемь проектов. Уже завершили один энергосервисный контракт. В 2022 году заключили крупное соглашение о создании промышленного парка «Армавир». На создание его инженерной инфраструктуры планируют направить 5,7 млрд рублей. Еще один приоритетный проект — Университетский педагогический кластер «Смыслоград» на площади 14 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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